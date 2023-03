26.03.2023 08:23 4.969 BMW prallt in Dresden gegen Skoda: Totalschaden an beiden Autos!

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Crash mit Totalschaden in Dresden-Leuben! Auf der Stephensonstraße krachte in der Nacht zum heutigen Sonntag ein BMW in einen Skoda. In der Nacht zum heutigen Sonntag soll der schwarze BMW M3 auf einen geparkten Skoda Superb aufgefahren sein. © Roland Halkasch Nach ersten Informationen soll der BMW-M3-Fahrer, dessen Geschlecht und Alter bislang noch unbekannt sind, gegen Mitternacht in Höhe der Hertzstraße auf einen geparkten Skoda Superb geprallt sein. Durch die Wucht des Aufpralls soll der Skoda mit einem Oberleitungsmast der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) kollidiert sein und sich anschließend gedreht haben. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizeidirektion Dresden konnte sich auf TAG24-Nachfrage zunächst nicht zum Unfall äußern. Dresden Unfall Unfallserie in Dresden: 17-Jähriger beschädigt neun Autos Nach bislang unbestätigten Angaben sollen Fahrer und Beifahrer des BMW verletzt worden und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Dresdner Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Während der Bergung und der polizeilichen Maßnahmen blieb die Stephensonstraße voll gesperrt. Straßenbahnen der Linie 6 mussten umgeleitet werden. Der weiße Skoda soll durch die heftige Kollision gegen einen Oberleitungsmast geschoben worden sein. © Roland Halkasch Der DVB-Mast wurde infolge des Unfalls beschädigt. © Roland Halkasch Die Dauer der Sperrung sowie der Sachschaden sind bislang unbekannt.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch