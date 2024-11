14.11.2024 18:25 27.245 Unfall am Bahnhof Mitte: Bus und Bahn zusammengekracht!

Am Mittwochnachmittag kam es am Bahnhof Mitte in Dresden zu einem Verkehrsunfall - offenbar erneut mit Straßenbahn-Beteiligung.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochnachmittag kam es am Bahnhof Mitte in Dresden zu einem Verkehrsunfall - erneut mit Straßenbahn-Beteiligung. Bus und Bahn kollidierten auf der Jahnstraße. © TAG24 Gegen 16 Uhr stockte der Verkehr infolge eines Crashs auf der Jahnstraße, zwischen Könneritzstraße und Schützengasse. TAG24-Informationen zufolge ist dort ein Bus der Linie 68 mit einer neuen Straßenbahn der Linie 2 kollidiert, die in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen war. Wie ein Sprecher Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte, wurde bei dem Unfall offenbar niemand verletzt. Dies bestätigte auch DVB-Sprecher Falk Lösch (59) am Donnerstagvormittag. Dresden Unfall Volvo-Fahrer stellt sich nach Chaos-Fahrt in Seidnitz! Seinen Angaben zufolge ist das Schadenbild noch unklar. Auch der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Die Linien 1, 2 und 68 mussten wegen des Unfalls am Mittwochabend rund zwei Stunden lang umgeleitet werden. Kurz nach 18 Uhr waren die Gleise wieder frei, wie die DVB in einem Beitrag auf X mitteilten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. © TAG24 Verkehrs-Chaos am Bahnhof Mitte. © privat Der Verkehr kam nach der Kollision kurzzeitig zum Erliegen. Nachfolgende Bahnen stauten sich. Erstmeldung vom 13. November, 16.24 Uhr. Aktualisierung am 14. November, 11.54 Uhr.

Titelfoto: TAG24