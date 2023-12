Crash am Bahnhof Neustadt: Toyota-Fahrerin (38) übersieht Audi und rauscht voll in Ampel

Bei einem Verkehrsunfall in der Dresdner Neustadt entstand am Dienstag reichlich Sachschaden. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Crash im Berufsverkehr. Bei einem Verkehrsunfall in der Dresdner Neustadt entstand am heutigen Dienstag reichlich Sachschaden. Offenbar übersah eine 38-jährige Toyota-Fahrerin einen Audi und rauschte voll in eine Ampel. Die Polizei musste den Verkehr per Hand regeln.

Nach dem Crash regelte ein Polizist den Verkehr per Hand. © Roland Halkasch So geschehen am späten Nachmittag, um 17.05 Uhr am Bahnhof Neustadt. Eine 38-Jährige in ihrem Toyota Yaris wollte soeben von der Hansastraße kommend über die Kreuzung am Bahnhof Neustadt fahren. An der Ampel reihte sie sich auf der rechten Seite ein. Genau neben ihr: eine 38-Jährige in einem Audi A4. Als beide Autos losfuhren, kam es zum Crash. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte, übersah die Toyota-Fahrerin wohl den Audi und verließ ihre eigentliche Fahrspur. Beide Autos krachten zusammen. Doch durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota voll gegen eine Ampel geschleudert. Dresden Unfall Junge (4) reißt sich von Mutter los und rennt vor Straßenbahn Sofort eilten die Einsatzkräfte an die Unglücksstelle. Während Sanitäter sich um die Verunglückten kümmerten, nahm die Polizei den Schaden auf. Die Feuerwehr hielt sich derweil bereit. Die mutmaßliche Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus - die Audi-Fahrerin blieb hingegen unverletzt.

Nach dem Crash fiel die Ampel aus. © Roland Halkasch

Nach dem Crash hängt die Ampel schief