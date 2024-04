25.04.2024 18:12 1.329 Crash am Käthe-Kollwitz-Ufer: Autos fahren frontal ineinander

Am Käthe-Kollwitz-Ufer in Blasewitz hat es am Donnerstagnachmittag ordentlich gescheppert. Ein BMW und ein Skoda krachten frontal zusammen.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden-Blasewitz hat es am Donnerstagnachmittag ordentlich gescheppert. Ein BMW und ein Skoda krachten frontal zusammen. Der Unfall passierte im Berufsverkehr. © privat Gegenüber TAG24 bestätigte ein Polizeisprecher am Nachmittag, dass gegen 16 Uhr zwei Autos auf dem viel befahrenen Käthe-Kollwitz-Ufer in einen Unfall verwickelt waren. Ein Škoda Octavia und ein 3er BMW rasten demnach frontal ineinander. Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn - der Verkehr musste zwischenzeitlich über die Goetheallee umgeleitet werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und Anzahl möglicher Verletzter konnte die Polizei mit Verweis auf den noch laufenden Einsatz keine Angaben machen. Dresden Unfall Schon wieder! Abschlepper will durch Unterführung fahren und reißt Tram-Oberleitung runter

Nach Infos von TAG24 sollen zwei Personen leicht verletzt worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: privat