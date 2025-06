27.06.2025 16:48 Crash in Blasewitz: Autos an Kreuzung zusammengeknallt

Am Freitagmittag sind zwei Autos an einer Kreuzung in Dresden-Blasewitz zusammengestoßen.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Freitagmittag sind bei einem Verkehrsunfall im Süden von Dresden-Blasewitz zwei Autos miteinander kollidiert. Alles in Kürze Zwei Autos kollidierten in Dresden-Blasewitz.

Unfallort war die Bodenbacher Straße.

Ein Mitsubishi und ein Opel waren beteiligt.

Rettungswagen übernahm medizinische Versorgung.

Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt. Mehr anzeigen Verkehrsunfall in Blasewitz: der beteiligte Mitsubishi hat ordentlich Schaden genommen.. © xcitepress/Tyran Sabodky Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ging der Unfall gegen 12 Uhr bei den Behörden ein. Unfallort war die Bodenbacher Straße an der Kreuzung zur Rennplatzstraße. Dort knallten aus bislang noch unklarer Ursache zwei Autos der Marken Mitsubishi sowie Opel zusammen. Angaben zum Hergang oder beteiligten Personen lagen am Nachmittag noch nicht vor. Eine Fahrbahn der Rennplatzstraße war gesperrt. © xcitepress/Tyran Sabodky Ein Rettungswagen war vor Ort und übernahm die medizinische Versorgung. Die Fahrbahn der Rennplatzstraße in Richtung Winterbergstraße wurde vorübergehend gesperrt.

Titelfoto: xcitepress/Tyran Sabodky