Crash in der Dresdner Heide: Kleinbus knallt gegen Baumstumpf

Dresden - In der Dresdner Heide ist am Donnerstagnachmittag ein Kleinbus von der Straße abgekommen und verunfallt .

Verkehrsunfall in der Dresdner Heide: Ein Mercedes-Benz Vito landete im Straßengraben. © Roland Halkasch

Wie der Dresdner Polizeisprecher Rocco Reichel gegenüber TAG24 bekannt gab, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ullersdorf-Langebrücker Straße - mitten im Waldgebiet.

Ein 62-jähriger Fahrer war mit einem weinroten Mercedes-Benz Vito in Richtung Radeberg unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam er mit seinem Kleinbus nach links von der Straße ab und knallte gegen einen Baumstumpf.

"Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht", so Reichel. Zur Schwere seine Verletzungen war am späten Nachmittag noch nichts bekannt.