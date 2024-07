Chaotische Nacht auf Dresdner Schienen: Zwei Straßenbahnen entgleist!

Dresden - Von Montag auf Dienstag ist in Dresden gleich zweimal eine Straßenbahn entgleist!

Am Montagabend entgleiste zunächst die Linie 8 an der Haltestelle "Infineon Süd". © Roland Halkasch

Der erste Vorfall ereignete sich um 18.51 Uhr an der Haltestelle "Infineon-Süd", wo die Linie 8 an einer Weiche von der Schiene sprang, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Bis 21.51 Uhr waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Tram mithilfe hydraulischer Geräte wieder auf die Gleise zu hieven. Allzu weit war die Bahn nicht von ihrer natürlichen Fahrbahn abgekommen.

So konnten die insgesamt 22 Kameraden im Rahmen der Hilfeleistung für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Bahn mit einem Hebe-Zylinder anheben und in einem Vorgang anschließend zur Seite zurück auf die Schiene setzten.

Die DVB richteten derweil einen Ersatzverkehr in Richtung Hellerau ein. Die Linie 8 wurde zwischenzeitlich umgeleitet und fuhr ab der Haltestelle "Moritzburger Weg" in Richtung Weixdorf weiter.