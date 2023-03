14.03.2023 10:47 5.364 Crash zwischen Mercedes und Straßenbahn auf der Marienbrücke!

Am Dienstag kam es in Dresden auf der Marienbrücke zu einem Unfall. Eine Straßenbahn kollidierte mit einem Mercedes an der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Dienstagmorgen kam es auf der Marienbrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Mercedes. Das Bild zeigt den Unfall aus der Perspektive der Fahrgäste der Linie 6. Das Heck des Mercedes wurde durch den Zusammenstoß mit der Straßenbahn beschädigt. © privat Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich die Kollision gegen 9.25 Uhr vor der Kreuzung an der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße. An dem Unfall beteiligt waren die Linie 6 in Richtung Wölfnitz sowie ein Fahrer mit seiner schwarzen Mercedes-Limousine. Auf einem Foto vom Unfallort ist zu erkennen, dass durch die Kollision die Heckstoßstange des Mercedes schwer beschädigt wurde. Dresden Unfall Renault schleudert aus Kurve und überschlägt sich: Beide Insassen verletzt Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Weitere Informationen zur Unfallursache gebe es derzeit noch nicht. Die Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte die Polizei. Durch den Verkehrsunfall mussten die Linien 6 und 11 umgeleitet werden, teilten die DVB auf Twitter mit. Die Linie 6 in Richtung Wölfnitz verkehrte ab der Anton-/Leipziger Straße weiter über den Neustädter Markt und Theaterplatz bis zum Bahnhof Mitte. Die Linie 11 nach Zschernitz wurde ebenfalls über den Neustädter Markt bis zum Postplatz umgeleitet. Für die Linie 6 ging es nach der Kollision erstmal nicht weiter. Zwischenzeitlich mussten die Linien 6 und 11 umgeleitet werden. Kurz vor halb elf war die Strecke wieder frei. © privat DVB: Linien 6 und 11 betroffen! Die Umleitungen konnten kurz vor 10.30 Uhr aufgehoben werden, mit Verspätungen müsse allerdings noch gerechnet werden.

Titelfoto: Bildmontage: privat