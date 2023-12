Dresden ist ein gefährliches Pflaster! Zu viele Unfallopfer im Straßenverkehr

Dresden - Fußgänger und Radfahrer sind in der Stadt besonders häufig von Unfällen betroffen. Das geht aus Dresdens erstem Verkehrssicherheitsbericht hervor, der sich aus Daten von 2017 bis 2021 zusammensetzt.

Amtsleiterin Simone Prüfer (57). © Holm Helis

Demnach verunglücken in Dresden täglich etwa sechs Menschen im Straßenverkehr. Das sind deutlich mehr als in Städten vergleichbarer Größe wie Leipzig oder Bremen.

In den Augen von Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) ist dieser Zustand nicht hinnehmbar. "Unser Ziel ist die Vision Zero. Das bedeutet keine Unfälle mit Schwerverletzten oder Getöteten, egal ob zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus, Bahn oder dem Auto", so der Beigeordnete.



In Dresden gab es pro Jahr zwischen 1550 und 1900 Unfälle mit Leichtverletzten, 325 bis 400 Unfälle mit Schwerverletzten und drei bis zehn Unfälle mit Getöteten.

Laut Bericht waren Radfahrer und Fußgänger überproportional häufig von schweren Verletzungen betroffen. Insgesamt nahmen die Unfallzahlen bei Autos (sieben) und Fußgängern (zehn Prozent) ab, während sie im Radverkehr im Erhebungszeitraum um 32 Prozent zunahmen.