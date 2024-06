Unfall in Pieschen: Straßenbahn knallt Auto aus dem Weg

Dresden - Schockmoment an der Flutrinne. Eine Straßenbahn schubste einen unvorsichtigen VW-Passat von den Gleisen. Fahrgäste und VW-Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Der Passat-Fahrer wollte nach links, die Bahn-Fahrgäste aber geradeaus. Dann knallte es. © Roland Halkasch

Zu reichlich Blechschaden kam es am heutigen Samstag bei einem Verkehrsunfall im Dresdner Westen.

Ein VW Passat (Fahrer 28) war nach Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr auf der Sternstraße in Richtung der Straße An der Flutrinne unterwegs. Am Abzweig nach Übigau wollte er nach links abbiegen und übersah offenbar die Ampel. Es kam zum Crash mit der dahinter fahrenden Straßenbahn.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat von den Gleisen katapultiert, drehte sich und knallte gegen einen Oberleitungsmast. Der ramponierte Passat dürfte wohl nur noch Schrottwert haben. Der Schaden an der Straßenbahn blieb hingegen überschaubar, berichtet ein Reporter von der Unfallstelle.

Verletzt wurde niemand. Sowohl Fahrgäste als auch Passat-Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Für die Dauer des Einsatzes kam es Störungen im DVB-Netz, gegen 18.20 Uhr war die Trasse wieder frei. Die Unfallforschung blieb noch länger vor Ort.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.