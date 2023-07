Fahrradunfälle in Dresden: Zwei Verletzte!

Dresden - Am Montag kam es in Dresden zu zwei Rad-Unfällen , bei denen zwei Personen verletzt worden sind.

Zwei Fahrradfahrer wurden am Montag in Dresden leicht verletzt. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Der erste Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr in der Südvorstadt, als ein 39-jähriger und ein 21-jähriger Radfahrer an der Haltestelle "Reichenbachstraße" auf dem Radweg zusammenkrachten, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstagmorgen mit.

Infolge der Kollision stürzte der 39-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Am Nachmittag kam es gegen 16.15 Uhr in der Neustadt dann zu einem weiteren Unfall mit Fahrrad-Beteiligung.

Die Fahrerin (48) eines Opel Insignia wollte von der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße nach rechts auf die Antonstraße abbiegen und krachte mit einer Radlerin (25) zusammen, die gerade auf dem Radweg in Richtung Albertplatz unterwegs war.