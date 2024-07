Tödlicher Unfall in Gruna: Trauer um Dresdner Architekt!

"Für die Schichten der Geschichte, für die Architektur, für den Tanz und die Kunst war er mit seiner großen Kompetenz und seinem leidenschaftlichen Herzen an unserer Seite", schrieb sie und ergänzte: "Es ist unfassbar. Es fehlen die Worte. Er hinterlässt eine unermessliche Lücke innerhalb seiner Familie und ebenso in der Villa Wigman."

In den vergangenen Jahren engagierte er sich besonders intensiv für die denkmalgerechte Sanierung der Villa Wigman auf der Bautzner Straße und war "seit den ersten Stunden (...) im Ringen um diesen Ort der fachkundige Begleiter, Berater, Initiator und Freund", so Katja Erfurt vom Verein Villa Wigman für Tanz auf Facebook .

Fast 40 Jahre lang hat sich Holm Pinkert für Kulturgebäude in Dresden eingesetzt. Bereits als Student war er an den Planungen für den Wiederaufbau des Societaetstheaters beteiligt.

In ihrem Statement sagte sie: "Mit Holm Pinkert hat uns ein stets für die Kultur engagierter Architekt und Freund der Künste verlassen. Mein Mitgefühl gehört seinen Angehörigen und Freunden."

Der 68-Jährige war am Dienstag an der Kreuzung Schneebergstraße/Rosenbergstraße von einem Lastwagen erfasst und zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen.