Ford erfasst Fahrrad-Fahrer auf der Freiberger Straße

In Dresden auf der Freiberger Straße gab es am heutigen Mittwochnachmittag einen Unfall. Ein Auto krachte in einen Fahrradfahrer und verletzte diesen.

Von Emma Räuschel

Dresden - Schwerer Fahrrad-Unfall auf der Freiberger Straße in Dresden!

Am heutigen Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Freiberger Straße ein Unfall. © Roland Halkasch Am heutigen Mittwochnachmittag kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Unfall auf der Freiberger Straße in Höhe der Papiermühlengasse. Aus bislang unbekannten Gründen erfasste ein Ford einen Fahrradfahrer. Dabei wurde der Radler verletzt. Da zum jetzigen Zeitpunkt die Beamten des Verkehrsunfalldienstes noch vor Ort sind, kommt es zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs, erklärte die Polizei gegenüber TAG24. Wie die DVB auf Twitter mitteilten, wird durch den Unfall auch der ÖPNV eingeschränkt. Die Straßenbahnlinie 7 wird in beide Richtungen teilweise umgeleitet. Ebenfalls betroffen ist die Linie 12 in beide Richtungen. Auch bei der Straßenbahnlinie 6 kommt es zu Verspätungen. Laut Polizeiangaben fuhr das Auto in den Fahrradfahrer. © Roland Halkasch Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. © Roland Halkasch Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: Roland Halkasch