Gefährliche Schlitterpartie: Mehrere Unfälle auf nasser Fahrbahn!

In Freital landete eine 64-Jährige mit ihrem Daihatsu im Bach. © Roland Halkasch

So war eine 64-jährige Fahrerin gegen 13 Uhr mit ihrem Daihatsu auf der Poisentalstraße in Richtung Freitaler Zentrum unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Dienstagabend.

Anschließend durchbrach die 64-Jährige ein Geländer, rauschte über den Straßengraben hinweg und landete im angrenzenden Bach.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Ungefähr zur gleichen Zeit, gegen 13.03 Uhr, fuhr der Fahrer eines 3er BMW mit seinem Wagen auf der B170 am Ortsausgang in Oberhäslich (Dippoldiswalde) in den Straßengraben, so der Polizeisprecher weiter.

Der BMW überschlug sich aus bisher ungeklärter Ursache, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.