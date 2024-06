07.06.2024 17:10 27.118 Dresden: Rentner bügelt 23-Jährige vom Fahrrad

An der Dohnaer Straße in Dresden kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heftigen Unfall mit einer Fahrradfahrerin (23).

Von Max Patzig

Dresden - Im Dresdner Süden kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heftigen Unfall mit einer Fahrradfahrerin (23). Die Fahrradfahrerin (23) wurde vom Autofahrer erfasst und dadurch schwer verletzt. © Roland Halkasch Gegen 13.55 Uhr wurde die junge Frau auf ihrem MobiBike von einem 93 Jahre alten Autofahrer erfasst, teilte die Polizei mit. Demnach war der Rentner gerade dabei, von einem Firmengelände nach rechts auf die Dohnaer Straße (S172) in Richtung Heidenau abzubiegen, als es zur folgenschweren Kollision kam. Die Radlerin befuhr den Fußweg nämlich in die verkehrte Richtung. Sie war in Richtung Strehlen unterwegs. Dresden Unfall Unfall im Stadtzentrum: "Tramfluencer" Maik Zeuge am Steuer! Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden sei derzeit noch unklar, berichtete die Polizei. Zu den weiteren Ermittlungen wurde auch ein Sachverständiger herangezogen, der am frühen Abend den Unfallort genauer in Augenschein nahm. Die Dohnaer Straße war wegen dem Einsatz zeitweise gesperrt. © Roland Halkasch Weiterer Fahrradunfall in Dresden Kurz zuvor, gegen 13 Uhr, kam es in der Innenstadt zu einem ähnlichen Unfall. Eine Radfahrerin wurde nahe dem Zwinger von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)