29.04.2025 07:22 8.310 Heftiger Unfall in Dresden: Bus kracht in Hyundai und schiebt ihn gegen Mauer

Schwerer Unfall auf der Pillnitzer Landstraße (S 167) in Dresden. Dort war ein Bus am Dienstag nach links von der Fahrbahn abgekommen und in ein Auto gekracht.

Von Kim Marie Moser

Dresden - Schwerer Unfall auf der Pillnitzer Landstraße (S 167) in Dresden. Am Hyundai entstand ein Totalschaden. © Roland Halkasch Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, war ein Bus der Linie 63 in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 0.15 Uhr nach links von der Straße abgekommen und anschließend in ein geparktes Auto gekracht. Der Hyundai Kona wurde daraufhin in einen ebenfalls parkenden Mercedes-Benz sowie in eine Grundstücksmauer geschoben und stark beschädigt. Auch der Linienbus der DVB sowie der Mercedes wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Bus wurde durch den Crash beschädigt. © Roland Halkasch Der Hyundai krachte nicht nur in eine Mauer, sondern auch gegen einen Mercedes. © Roland Halkasch Glück im Unglück: Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Dennoch wurde der Busfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wird nun untersucht, ob ein medizinisches Problem die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)