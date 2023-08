29.08.2023 07:15 3.884 Mercedes-Fahrer übersieht Straßenbahn und wird verletzt

Am Montagabend kam es in Dresden auf dem Rathenauplatz in der Pirnaischen Vorstadt zu einem Verkehrsunfall.

Von Benjamin Richter

Dresden - Am Montagabend kam es auf dem Rathenauplatz in der Pirnaischen Vorstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Mercedes-Benz erlitt durch den Crash deutlich sichtbare Schäden. © Roland Halkasch Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall etwa gegen 21.05 Uhr auf der St. Petersburger Straße. Der 59 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz mit belgischem Kennzeichen wollte nach rechts in die Akademiestraße abbiegen, übersah dabei jedoch eine Straßenbahn der Linie 7. Die 55 Tonnen schwere Bahn vom Typ NGT D12 DD prallte in die Fahrerseite des Mercedes und schob den Wagen noch einige Meter vor sich her. Dresden Unfall BMW missachtet Vorfahrt: Straßenbahn in Dresden entgleist! Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 58-jährige Bahnfahrer blieb unverletzt. Während das Auto erheblich beschädigt wurde, hielten sich die Schäden an der Bahn in Grenzen. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro. Die Straßenbahn kam mit geringen Schäden davon, musste aber in die Werkstatt gefahren werden. © Roland Halkasch Die Straßenbahnlinien 3 und 7 mussten umgeleitet werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Titelfoto: Roland Halkasch