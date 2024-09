27.09.2024 20:24 1.142 Polizei und Feuerwehr am Albertplatz im Einsatz!

Verkehr in der Dresdner Neustadt beeinträchtigt! Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitagabend die Kreuzung am Albertplatz teilweise abgesperrt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Verkehr in der Dresdner Neustadt beeinträchtigt! Wegen eines Straßenbahn-Unfalls kommt es im Bereich Albertplatz zu Verkehrsbeeinträchtigungen. © Eric Hofmann Am heutigen Freitagabend haben Einsatzkräfte der Polizei die Kreuzung am Albertplatz teilweise abgesperrt. "Dort ist gegen 19.20 Uhr eine Straßenbahn entgleist", erklärte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage, ohne konkrete Details nennen zu können. Wie auf Fotos vom Unfallort zu sehen ist, handelt es sich um eine Tram der Linie 7, die in Richtung Weixdorf unterwegs war. Beteiligte Fahrzeuge sind nicht zu erkennen. Dresden Unfall Schwerer Crash in Freital: Vier Verletzte bei Vorfahrtsunfall! Auch die Dresdner Feuerwehr ist angerückt und unterstützt die Maßnahmen. Laut DVB kommt es zu Behinderungen. Die Linie 3 muss bis auf Weiteres zwischen Bahnhof Neustadt und Neustädter Markt über die Anton-/Leipziger Straße und den Palaisplatz umgeleitet werden.

Titelfoto: Eric Hofmann