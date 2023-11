27.11.2023 15:45 1.737 Radfahrer in Dresden von BMW erfasst: Wer hat etwas beobachtet?

Zeugenaufruf nach Unfall in der Dresdner Johannstadt! Am Samstagnachmittag wurde ein Radfahrer am Sachsenplatz von einem BMW Mini angefahren.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Zeugenaufruf nach Unfall in der Dresdner Johannstadt! Am Sachsenplatz in Dresden kommt es immer wieder zu Radunfällen. Dieses Mal hat es einen 35-Jährigen erwischt. (Archivbild) © Steffen Füssel Am Samstagnachmittag wurde ein Radfahrer (35) gegen 15.15 Uhr am Sachsenplatz von einem BMW Mini erfasst, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Die Fahrerin (55) des Kleinwagens war auf der Albertbrücke in Richtung Altstadt unterwegs gewesen. An der Kreuzung zum Terrassenufer wollte sie nach rechts abbiegen, woraufhin es zur Kollision mit dem 35-Jährigen kam, der in Richtung Sachsenallee fuhr. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand in Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Dresden Unfall Panne in Pirna: Truck-Anhänger bleibt auf Kreuzung liegen und blockiert wichtige Straße Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang sowie zum Fahrverhalten der beiden Beteiligten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegengenommen.



