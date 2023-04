06.04.2023 19:28 2.700 Unfall am Wasaplatz: Radfahrerin stürzt auf Straßenbahn-Gleise

Unfall am Wasaplatz: In Dresden-Strehlen kam es am heutigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin stürzte auf die Gleise und verletzte sich.

Von Clemens Grosz

Dresden - Unfall am Wasaplatz: In Dresden-Strehlen kam es am heutigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin stürzte auf die Gleise und verletzte sich. Es kam zu Einschränkungen im DVB-Netz. Die Frau geriet in die Gleise der Straßenbahn und stürzte. Sie wurde an der Schulter verletzt. © xcitepress/Bartsch Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Unfall am heutigen Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Lockwitzer Straße, kurz vor der Haltestelle Wasaplatz. Eine 38-jährige Frau auf ihrem weißen Fahrrad war demnach auf der viel befahrenen Straße unterwegs. Plötzlich geriet sie in die Straßenbahnschienen, verhakte sich und stürzte. Innerhalb von Minuten waren Polizei und Rettungsdienst vor Ort, sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Verunfallte. Die Frau verletzte sich an der Schulter, musste ambulant behandelt werden. Dresden Unfall Unfall in der Innenstadt: Toyota und Straßenbahn kollidieren Die Polizei geht von Eigenverschulden aus. Andere Verkehrsteilnehmer seien demnach nicht am Unfall beteiligt gewesenen. Auf der Lockwitzer Straße kam es für die Dauer des Einsatzes zu Verkehrseinschränkungen. Davon betroffen waren auch die DVB: Busse und Bahnen der Linien 9, 13, 63, 68 und 85 verspäteten sich. Gegen 18.30 Uhr war dann bei den Verkehrsbetrieben wieder freie Fahrt.

