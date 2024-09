Unfall in Dresden: Biker an Kreuzung von Kleintransporter umgepflügt

Dresden - Am Freitagnachmittag wurde in Dresden ein Motorradfahrer (64) bei einem Unfall schwer verletzt.

An der Kreuzung Bodenbacher Straße/Liebstädter wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. © Roland Halkasch

Der 64-Jährige stand mit seiner Honda an der Kreuzung Bodenbacher Straße/Liebstädter Straße auf dem rechten Fahrstreifen, als in der Spur links neben ihm der Fahrer (52) eines Kleintransporters zu einem unglücklichen Wendemanöver ansetzte, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Bei dem Versuch, auf dem linken Abbiegestreifen zu wenden, knallte der bulgarische Fahrer mit seinem Anhänger, auf dem zwei Autos geladen waren, gegen den Biker neben sich.

Der Motorradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Bilder vom Unfallort zeigen unterdessen, wie der 64-Jährige hinter vorgehaltener Plane in einen Rettungswagen gehievt wurde.