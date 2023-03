Schwerer Unfall auf Pirnaer Landstraße! Mazda-Fahrer schleudert in Gegenverkehr

Dresden - Am Freitagvormittag kam es auf der Pirnaer Landstraße im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz zu einem Verkehrsunfall , bei dem ein Mazda-Fahrer (75) zuerst mit einem Laster kollidierte und anschließend in den Gegenverkehr schleuderte. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Mazda-Fahrer blieb am Anhänger des Lastwagens hängen und schleuderte dadurch in den Gegenverkehr. Der 75-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. © Roland Halkasch

Der 75-Jährige war gegen 11 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Dresden unterwegs, als er auf der Höhe "Sporbitzer Ring" an einem stehenden Scania-Laster vorbeifuhr, der nach links in die Straße abbiegen wollte.

Aus bisher ungeklärte Ursache blieb der 75-Jährige mit seinem Wagen an dem Anhänger des Lasters hängen, erklärte die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Freitagnachmittag.

Durch den Zusammenprall mit dem Laster schleuderte der Mazda-Fahrer in den Gegenverkehr und krachte dort frontal mit dem ebenfalls 75-jährigen Fahrer eines BMW 220 zusammen.

Infolge der beiden Kollisionen wurde der Mazda-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Innenraum seines Wagens befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Der BMW-Fahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt.

Der Laster-Fahrer (46) kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vor Ort behandelt.