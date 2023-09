Schwerer Unfall in Dresden: Linie 3 mit Fußgänger kollidiert!

Dresden - Am Freitagvormittag kam es in Dresden zu einem schweren Unfall zwischen einem Passanten und einer Straßenbahn.

Die Linie 3 krachte am Bahnhof Neustadt mit einem Fußgänger zusammen. © Roland Halkasch

Als die Linie 3 gegen 10.35 Uhr in Richtung Coschütz an der Haltestelle "Bahnhof Neustadt" halten wollte, befand sich ein 78-jähriger Fußgänger auf den Schienen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Freitagnachmittag mit.

Die Tram-Fahrerin (45) führte eine Notbremsung durch, konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass der Senior von der Bahn erfasst wurde.

Der 78-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Bereich der Unfallstelle an der Antonstraße kam es in der Folge zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die DVB via "X" (ehemals Twitter) bekannt gaben, waren die Linien 3, 6 und 11 zeitweise von Verspätungen und Umleitungen betroffen.