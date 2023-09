02.09.2023 09:05 Schwerer Unfall in Sachsen: VW-Fahrer in Klinik eingeliefert

An einem Baum endete die Fahrt für einen VW Caddy in der Nacht zu Samstag in Herrnhut. Unter anderem waren Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Von Simone Bischof

Herrnhut - An einem Baum endete die Fahrt für einen VW Caddy in der Nacht zu Samstag in Herrnhut (Landkreis Görlitz). Der Fahrer dieses VW Caddys raste fast ungebremst gegen einen Baum. © LausitzNews.de / Philipp Grohmann Die Freiwilligen Feuerwehren Strahwalde und Herrnhut wurden gegen 0.50 Uhr wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen dem Herrnhuter Ortsteil Strahwalde und dem Rosenbacher Ortsteil Herwigsdorf alarmiert. Ersten Informationen zufolge war der Fahrer auf der S143 in Richtung Herwigsdorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er rutschte in den Straßengraben und prallte nahezu ungebremst frontal gegen einen Baum. Dresden Unfall Gefährliche Schlitterpartie: Mehrere Unfälle auf nasser Fahrbahn! Die alarmierten Rettungskräfte eilten umgehend zum Unfallort. Vor Ort waren neben den Feuerwehrleuten auch medizinische Einsatzkräfte, ein Notarzt sowie Beamte der Polizei. Aktuell liegen keine Informationen darüber vor, ob der VW-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war. Er wurde vom Notarzt und Sanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. In einer Kurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. © LausitzNews.de / Philipp Grohmann Die Rettungskräfte waren an der Unfallstelle mehrere Stunden im Einsatz. © LausitzNews.de / Philipp Grohmann Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Ob bei dem Unglück Alkohol im Spiel war, ist noch nicht gesichert bekannt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Der Caddy wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die S143 war mehr als eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: LausitzNews.de / Philipp Grohmann