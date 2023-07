Schwerer Unfall mit Oldtimer und Kleinwagen: Frau schwer verletzt

Possendorf - Schlimmer Verkehrsunfall bei Dresden . Auf regennasser Fahrbahn krachten am heutigen Donnerstag ein Mercedes-Oldtimer und ein Seat Ibiza ineinander. Beide Autos sind nur noch Schrott. Eine Frau musste per Rettungsheli ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Mercedes 230 CE und ein Seat Ibiza rauschten ineinander. © Roland Halkasch

Es sollte wohl eine schöne Ausfahrt werden, dann knallte es.

Bei einem Frontalcrash am Possendorfer Berg wurde gegen 14.50 Uhr eine Frau schwer verletzt. Zuvor kollidierte ihr Seat Ibiza mit einem entgegenkommenden Mercedes-Oldtimer. Genaue Details seien noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage am Nachmittag.



Ein Fotoreporter, der kurze Zeit später vor Ort war, berichtet, dass der Fahrer des Mercedes "von unten kommend, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet". In Folge kam der Benz in den Gegenverkehr. Die Seat-Fahrerin hatte keine Chance, konnte nicht mehr ausweichen und krachte genau in den blauen Oldtimer.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Mercedes und blieb quer auf der Straße liegen. Der Seat kam neben der Leitplanke zum Stehen.