Rentner (76) stürzt mit E-Bike: Rettungs-Hubschrauber landet auf Elberadweg

Obervogelgesang (Landkreis Sächsische Schweiz) - Unfall im Urlaub. Auf dem Elberadweg kam es am gestrigen Donnerstag zu einem schlimmen Unglück. Ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte und musste mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Das Unglück passierte an der Eisenbahnunterführung bei Obervogelgesang. © Daniel Förster

Ein Tourist (76) aus Rheinland-Pfalz war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar von Prag nach Dresden zu Rad unterwegs. Doch am Donnerstagnachmittag nahm die launige Radtour ein jähes Ende.

Man war guter Dinge - zum Tagesziel, der historischen Altstadt von Pirna, wären es nur noch sechs Kilometer gewesen - sagte die Angehörigen des Verunfallten später zu einem Reporter.

Dann passierte es. In der S-Kurve, an der Eisenbahnunterführung zwischen Wehlen-Pötzscha und Obervogelgesang, rutschte der Senior auf regennasser Fahrbahn plötzlich weg, stürzte und verletzte sich schwer. Der Mann verlor zunächst das Bewusstsein und blutete am Kopf.

Notarzt und Rettungssanitäter eilten sofort an die Unglücksstelle - Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden. Der Heli flog den Gestürzten ins Uniklinikum nach Dresden. Auch die Polizei war vor Ort.

Die S-Kurve sei gefährlich, beklagte eine Begleiterin des Gestürzten. Sie kritisiert, dass es keine Hinweisschilder auf eine mögliche Gefahrenstelle gibt.