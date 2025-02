06.02.2025 08:20 8.985 Unfall am Bahnhof Neustadt: Zwei Personen verletzt

So will man den Tag natürlich nicht ausklingen lassen: Am späten Dienstagabend hat es am Neustädter Bahnhof in Dresden gekracht.

Dresden - So will man den Tag natürlich nicht ausklingen lassen: Am späten Dienstagabend hat es am Neustädter Bahnhof in Dresden gekracht. Der Unfall ereignete sich am Schlesischen Platz vor dem Bahnhof Neustadt. (Archivbild) © Thomas Türpe Der Unfall ereignete sich gegen 21.18 Uhr an einer Ampel beim Schlesischen Platz, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte. Dort stießen ein VW und ein Opel zusammen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Ob ein Fahrer dabei ein rotes Licht missachtete, stand am Abend noch nicht genau fest. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die Insassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Thomas Türpe