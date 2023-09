Stromausfall! Tunnel auf der A17 zu, noch immer Stau!

Dresden - Derzeit kommt es noch immer zur Staubildung auf der Autobahn 17 bei Dresden . Grund ist ein Stromausfall in den beiden Tunneln am Dienstagmorgen.

Aus Richtung Prag kommend wurden die Fahrzeuge ab Gorbitz abgeleitet, in Richtung Prag ab Dresden-Nord.

Zuvor war die A17 zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt in beiden Richtungen gesperrt, der Stau reichte zeitweise bis Heidenau zurück.

Ruhe bewahren und - der vorgeschriebenen Geschwindigkeit entsprechend - einfach weiterfahren, empfiehlt Rocco Reichel. Weil bei einem Stromausfall die Schranke nur an der Tunnelzufahrt schließt, nicht aber an der Ausfahrt, kommt Ihr an dessen Ende auch problemlos wieder raus.