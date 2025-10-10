Übler Unfall in Mittelsachsen: Fiat fährt gegen Baum - Fahrerin (67) schwer verletzt

Bobritzsch-Hilbersdorf - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 194 im Landkreis Mittelsachsen ist eine 67-jährige Frau am Freitag schwer verletzt worden.

Die 66-jährige Autofahrerin verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Fiat Panda. © Roland Halkasch

Gegen 14.50 Uhr ging der erste Notruf ein. Auf der S194 bei Naundorf (Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf) kollidierte ein grauer Fiat Panda frontal mit einem Baum.

Sofort eilten die Retter an die Unfallstelle, versorgten die 67-jährige Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, hieß es von der Polizei.

Die Frau war von Grillenburg kommend in Richtung Naundorf unterwegs, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24. In einer leichten Rechtskurve habe sie dann die Kontrolle über den Kleinwagen verloren, kam von der Straße ab und prallte gegen den Baum.