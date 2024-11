13.11.2024 16:57 4.890 Unfall am Bahnhof Mitte: Bus und Bahn zusammengekracht!

Am Mittwochnachmittag kam es am Bahnhof Mitte in Dresden zu einem Verkehrsunfall - offenbar erneut mit Straßenbahn-Beteiligung.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochnachmittag kam es am Bahnhof Mitte in Dresden zu einem Verkehrsunfall - erneut mit Straßenbahn-Beteiligung. Bus und Bahn sind kollidiert. © TAG24 Gegen 16 Uhr stockte der Verkehr infolge eines Crashs auf der Jahnstraße, zwischen Könneritzstraße und Schützengasse. TAG24-Informationen zufolge ist dort ein Bus der Linie 68 mit einer neuen Straßenbahn der Linie 2 kollidiert, die in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen war. Während die Polizei am Nachmittag noch keine Details zum Unfallgeschehen geben konnte, veröffentlichten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bereits die Meldung, dass es bei den Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie bei der Buslinie 68 deshalb zu Verspätungen kommen kann. Dresden Unfall Schock in Klotzsche: Gerüst stürzt auf Arbeiter! Alle drei Linien werden zurzeit umgeleitet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. © TAG24 Verkehrs-Chaos am Bahnhof Mitte. © privat Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil, wie der Verkehr in dem Bereich zwischenzeitlich zum Erliegen kam. Nachfolgenden Bahnen stauen sich noch immer. TAG24 hält Euch über die Unfall-Situation am Bahnhof Mitte auf dem Laufenden. Erstmeldung vom 13. November, 16.24 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 17.04 Uhr.

Titelfoto: TAG24