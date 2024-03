Unfall an Kreuzung: Drei Fahrzeuge krachen ineinander

Der Unfall ereignete sich circa um 7.50 Uhr. © Roland Halkasch

Auf der Kreuzung der Bundesstraße mit der Meissner Straße krachte gegen 7.50 Uhr am Morgen ein Mercedes-Benz Kleinbus in einen Skoda, der auf der B 101 in Richtung Nossen unterwegs war.



Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Kleinbus weiter gegen einen wartenden VW Golf, wie die Polizei gegenüber TAG24 berichtete.

Die Fahrerin des Kleinbusses kam unverletzt davon, die Autofahrerinnen des Skodas und des VWs erlitten Verletzungen. Nach TAG24-Informationen sollen sie ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Die drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden verläuft sich vermutlich auf 30.000 Euro.