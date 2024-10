31.10.2024 11:05 18.169 Crash im Berufsverkehr: Auto kollidiert am Elbepark mit Straßenbahn!

Die DVB müssen einen erneuten Unfall verkraften! In unmittelbarer Nähe des Elbeparks krachte am Mittwoch ein Auto in eine Straßenbahn.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die DVB müssen einen erneuten Unfall verkraften! Am Mittwochmorgen krachte es am Elbepark zwischen einer Straßenbahn der Linie 9 und einem Skoda. © Roland Halkasch Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Nachfrage mitteilte, kam es am heutigen Mittwoch gegen 9 Uhr im Berufsverkehr zu einem Crash am Elbepark. "Ein Auto ist an der Kreuzung Washingtonstraße/Lommatzscher Straße mit einer Straßenbahn kollidiert. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen", so ein Sprecher. Ersten Angaben zufolge soll der Zusammenstoß beim Abbiegen passiert sein. Der Skoda-Fahrer hätte verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Dresden Unfall Mehrere Linien umgeleitet! "Falschparker" steckt im Gleisbett fest Wie die DVB via X vermeldeten, sind die Bahnen der Linie 9 zeitweise in Richtung Kaditz über den Bahnhof Neustadt zur Endhaltestelle Trachenberge umgeleitet worden. Das Auto trug große Schäden davon. © Roland Halkasch Es kam zu Staubildung im Berufsverkehr. © Roland Halkasch Betroffen war auch die Linie 13. Sie fuhr nur bis zur Haltestelle Mickten. Kurz vor 10 Uhr hätte die Sperrung schließlich wieder aufgehoben werden können.

Titelfoto: Roland Halkasch