Unfall in der Neustadt: Radfahrerin nach Kollision mit Taxi bewusstlos

Dresden - Am Samstagnachmittag wurde eine Radfahrerin infolge eines Unfalls mit einem Taxi in Dresden schwer verletzt.

Die Radfahrerin wurde von einem Taxi erfasst. © Roland Halkasch

Die Frau war gegen 16.27 Uhr an der Rudolf-Leonhard-Straße/Ecke Buchenstraße in der Neustadt mit einem Taxi kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Infolge der Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt. Zudem verlor sie kurzzeitig das Bewusstsein. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Taxifahrer blieb unversehrt.

Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst war auch am Abend noch vor Ort.