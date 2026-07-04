Unfall in der Neustadt: Radfahrerin nach Kollision mit Taxi bewusstlos

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Am Samstagnachmittag wurde eine Radfahrerin infolge eines Unfalls in Dresden schwer verletzt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Samstagnachmittag wurde eine Radfahrerin infolge eines Unfalls mit einem Taxi in Dresden schwer verletzt.

Die Radfahrerin wurde von einem Taxi erfasst.
Die Radfahrerin wurde von einem Taxi erfasst.  © Roland Halkasch

Die Frau war gegen 16.27 Uhr an der Rudolf-Leonhard-Straße/Ecke Buchenstraße in der Neustadt mit einem Taxi kollidiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Infolge der Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt. Zudem verlor sie kurzzeitig das Bewusstsein. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Taxifahrer blieb unversehrt.

Auf Kreuzung erfasst: Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus
Dresden Unfall Auf Kreuzung erfasst: Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst war auch am Abend noch vor Ort.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.  © Roland Halkasch
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Zu größeren Verkehrseinschränkungen kam es aufgrund der Unfallaufnahme nicht. Die Buslinie 64 in Richtung Kaditz musste allerdings umgeleitet werden, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) auf X mitteilten.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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