Unfall in Dresden: BMW-Fahrer rauscht ins Gleisbett der Straßenbahn!

Dresden - Am Mittwochabend kam es in Dresden zu einem Verkehrsunfall , bei dem ein 23-Jähriger mit seinem BMW ins Gleisbett der Straßenbahn rauschte.

An der Löbtauer Straße kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und landete auf den Schienen der Straßenbahn. © Roland Halkasch

Gegen 21.30 Uhr war der 23-Jährige mit seinem BMW 530i in Richtung Fröbelstraße unterwegs, als er an der Löbtauer Straße nach links von der Fahrbahn abkam und auf die Gleise der Straßenbahn fuhr, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen.

Der BMW-Fahrer fuhr daraufhin noch rund 150 Meter auf den Schienen weiter, ehe er mit einem Gullydeckel kollidierte und zum Stehen kam.

Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Es besteht der Verdacht, dass der Unfallverursacher aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abkam, so die Polizei.