Crash im Feierabendverkehr: Opel rammt Skoda von der Kreuzung

Dresden - Auf der Coventrystraße hat es geknallt! Am heutigen Dienstagabend kam es im Dresdner Westen zu einem heftigen Auffahrunfall. Eine Person wurde verletzt.

Einen Skoda erwischte es am Heck. Der Krankenwagen war nicht am Unfall beteiligt. © privat

Crash im Feierabendverkehr!

Wie die Dresdner Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es kurz vor 19 Uhr auf der viel befahrenen Coventrystraße zu einem Auffahrunfall.

Eine Person erlitt vorläufigen Informationen zufolge Verletzungen unbestimmten Schweregrades, musste medizinisch versorgt werden.

Nach allem was bekannt ist, war der Fahrer eines Skoda Fabias in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampel auf Höhe Harry-Dember-Straße musste der Fahrer anhalten. Doch der dahinter fahrende Opel Astra kam nicht rechtzeitig zum Stillstand. Es kam zum Crash.

Der Skoda wurde einige Meter auf die Kreuzung geschoben, berichtet ein TAG24-Reporter von der Unfallstelle.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Zur konkreten Höhe sind noch keine Informationen bekannt.