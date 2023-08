29.08.2023 15:01 6.659 Unfall in Dresden: Peugeot-Fahrerin erfasst ältere Dame an Haltestelle!

Am Dienstagnachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall an einer Haltestelle in Dresden von einer Peugeot-Fahrerin erfasst.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Dienstagnachmittag kam es in Dresden an der Straßenbahnhaltestelle Altenberger Straße zu einem Zusammenprall zwischen einer Fußgängerin und einer Peugeot-Fahrerin. An der Altenberger Straße wurde eine Fußgängerin von einer Peugeot-Fahrerin erfasst. © xcitepress Gegen 12.55 Uhr wollte die ältere Dame in die haltende Straßenbahnlinie 6 in Richtung Niedersedlitz einsteigen und betrat die Fahrbahn, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag. Auf dem Weg zur Bahn wurde die Fußgängerin von dem Wagen mit Fahranfänger-Aufkleber erfasst. Nähere Angaben zu den beteiligten Personen, Verletzungen oder entstandenem Sachschaden lagen derweil noch nicht vor. Dresden Unfall BMW missachtet Vorfahrt: Straßenbahn in Dresden entgleist! Infolge des Unfalls kam es auf der Schandauer Straße zu Verkehrseinschränkungen. Wie die DVB auf X (ehemals Twitter) mitteilten, mussten die Linien 4, 6 und 12 zeitweise umgeleitet werden. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen. © xcitepress Auf dem grünen Peugeot klebt ein Fahranfänger-Sticker. © xcitepress Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

