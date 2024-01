SUV kracht in Polo: Verkehrsbehinderungen am Albertplatz!

Dresden - In der Dresdner Neustadt kam es am heutigen Donnerstagnachmittag zu einem Unfall .

Direkt an der Haltestelle "Albertplatz" auf der Bautzner Straße kam es zum Crash. © Maximilian Lokat

Wie auf Fotos zu sehen ist, krachte ein weißer SUV, ein Ford Explorer, in das Heck eines roten VW-Polos. Geschehen ist das Ganze laut Polizei gegen 14.10 Uhr auf der Bautzner Straße an der Kreuzung zur Alaunstraße – also in unmittelbarer Nähe zum Albertplatz.

Nach der Alarmierung rückten mehrere Beamte und Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Unfallstelle an. Dort konnten sie rasch Entwarnung geben.

Von den insgesamt vier Insassen sei keiner ernsthaft verletzt worden, erklärte der Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24.

Rettungskräfte kümmerten sich demnach nur vor Ort um die Beteiligten des Crashs.