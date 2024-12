Auto kollidiert mit Radfahrer: Unfall in Striesen sorgt für Tram-Umleitungen

Dresden - Am Donnerstagmorgen kam es im Dresdner Stadtteil Striesen zu einem Unfall. Dieser sorgte für mehrere Straßenbahn-Umleitungen.

Im Kreuzungsbereich Schandauer Straße/Behrischstraße war es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage erklärte, wurde ihnen gegen 7.10 Uhr ein Unfall auf der Kreuzung Schandauer Straße/ Behrischstraße gemeldet.

Eine Autofahrerin (34) wollte dort mit ihrem Mitsubishi von der Behrischstraße auf die Schandauer Straße abbiegen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stieß sie mit ihrem Auto dann mit einem Radfahrer (16) zusammen, der stadteinwärts unterwegs war.

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vermeldeten, dass mehrere Straßenbahnen aufgrund des Unfalls an der Haltestelle "Gottleubaer Straße" umgeleitet werden mussten. Betroffen waren davon die Linien 4 in Richtung Radebeul/Weinböhla, die Linie 10 in Richtung Messe Dresden und die Linie 12.