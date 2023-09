Unfall in Mickten: Auto kollidiert mit Motorradfahrer

Dresden - Auf der Leipziger Straße in Dresden kollidierte am heutigen Mittwochnachmittag ein Auto mit einem Motorrad. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt.

Der Crash passierte genau an der großen Kreuzung vor der Haltestelle Mickten. © privat

Was bisher bekannt ist: Ein grauer Seat Arosa Kleinwagen war am Nachmittag auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung vor der Tram-Haltestelle Mickten wollte der Fahrer auf die Sternstraße in Richtung Elbepark abbiegen.

Doch zur selben Zeit war ein Motorradfahrer ebenda unterwegs. Es kam zur Kollision. Der Biker stürzte und verletzte sich.

Man habe den Notruf um 16.11 Uhr erhalten und sofort an die Unfallstelle geilt, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24. Der Motorradfahrer sei ansprechbar gewesen. Man könne jedoch noch keine Angaben zum Verletzungsmuster machen, so der Sprecher.

Gegenwärtig laufe der Einsatz noch, ein Krankenwagen sei vor Ort.