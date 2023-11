Rettungswagen-Fahrer erfasst 14-Jährigen auf Fahrrad

Pirna - Am gestrigen Dienstag kam es in Pirna auf der Stadtbrücke zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Fahrradfahrer (14).

In Pirna kam es zum Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem 14-jährigen Radfahrer. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Der 14-Jährige war gegen 9.30 Uhr in Richtung Hauptstraße unterwegs, berichtete die Polizei am heutigen Mittwoch.

Zur selben Zeit war ein Rettungswagen-Fahrer (41) mit Sirene und Blaulicht in die gleiche Richtung unterwegs. Der wollte jedoch am Ende der Brücke an der Fährstraße nach rechts abbiegen.

Der Junge auf seinem Rad, der geradeaus weiterfahren wollte, blieb allerdings nicht stehen und ließ den Krankenwagen nicht abbiegen. So kam es zur folgenschweren Kollision.

Dabei entstanden etwa 330 Euro Sachschaden. Der 14-Jährige wurde zudem leicht verletzt.