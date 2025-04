Unfall in Seidnitz: Straßenbahn rauscht mit Auto zusammen

Unfall an der Haltestelle "Prof.-Ricker-Straße" im Dresdner Stadtteil Seidnitz. © Roland Halkasch

Dresdner Polizeisprecher Marko Laske (50) bestätigte gegenüber TAG24 einen Unfall mit einem Kleinwagen und einer Straßenbahn, der gegen 13.30 Uhr an der Bodenbacher Straße gemeldet wurde.

Augenscheinlich knallte eine Tram der Linie 1 in Richtung Leutewitz an der Haltestelle "Prof.-Ricker-Straße" in die Fahrerseite eines Toyota Aygo. Die Straßenbahn schob das Auto daraufhin anscheinend einige Meter in Richtung stadteinwärts.

Laut Polizeisprecher Laske wurde die Fahrerin des Kleinwagens bei dem Unfall leicht verletzt. Behörden ermitteln zur Ursache des Zusammenstoßes.