15.01.2024 07:41 Unfall mitten in der Nacht: Bus kracht in Dresdner Bäckerei

Ein Busfahrer krachte in der Nacht zu Montag in Bühlau gegen einen Betonmast und in eine Dresdner Bäckerei. Drei Personen wurden verletzt.

Von Emma Schwarze

Dresden - Ein Busfahrer (39) krachte in der Nacht zu Montag in Bühlau erst gegen eine Hauswand und schließlich frontal in eine Bäckerei. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Front des Busses wurde komplett zerstört. © Roland Halkasch Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden bestätigte, sind die Beamten um 2.18 Uhr auf die Bautzner Landstraße auf Höhe der Grundstraße gerufen worden. Aus bislang ungeklärten Gründen war ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe, genauer ein Ersatzverkehr der Linie 11, links von der Straße abgekommen und frontal in die Hauswand der Feinbäckerei Richter (Hausnummer 139) geknallt. Zum Stehen kam er schließlich am rechten Fahrbahnrand. "Durch die einwirkenden Kräfte der Kollision stürzte außerdem ein Betonmast um, welcher die Oberleitung der Straßenbahn trug", wie ein Sprecher der Feuerwehr in einer Mitteilung erklärte. Die Leitung stürzte daraufhin zu Boden. Der Busfahrer wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in der Fahrerkanzel eingeklemmt und schwer verletzt. Im Inneren der Bäckerei entstand ein großer Schaden. © Roland Halkasch Ein Betonmast, der die Oberleitung trug, stürzte durch den Aufprall auf den Boden. © Roland Halkasch Feuerwehr befreit schwer verletzten Busfahrer aus Fahrerkanzel Der Busfahrer wurde bei dem schweren Unfall in der Fahrerkanzel eingeklemmt. © Roland Halkasch 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen, der Rettungswache Neustadt, des B-Dienstes sowie der Stadtteilfeuerwehr Bühlau sicherten zunächst die Unfallstelle und leuchteten sie weiträumig aus.

Anschließend beseitigten sie mit hydraulischen Rettungsgeräten die Trümmerteile und öffneten die stark deformierte Fahrerkanzel so weit, dass der eingeklemmte Mann aus seiner Zwangslage gerettet werden konnte. Der 39-Jährige wurde notärztlich versorgt und wenig später schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde eine 54-jährige Fahrgästin leicht verletzt in eine Klinik transportiert und ein 37-Jähriger mit leichten Verletzungen ambulant vor Ort versorgt. Die Bautzner Landstraße war zunächst für zwei Stunden vollgesperrt. Später wurde die Sperrung teilweise aufgehoben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, damit der Abschleppdienst den zerstörten Bus bergen konnte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Fahrgäste im Bus. © Roland Halkasch Die Hauswand der Bäckerei wurde massiv beschädigt. © privat Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Erstmeldung: Montag, 7.19 Uhr; Zuletzt aktualisiert: 8.30 Uhr

