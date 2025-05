14.05.2025 19:47 2.947 Verkehrschaos am Bischofsplatz: Transporter kracht in Oberleitung

In Dresden kam es am Bischofsplatz zu einem Verkehrschaos, als ein Laster in eine Oberleitung krachte und das Kabel herunterriss.

Von Janina Rößler

Dresden - Am Mittwochnachmittag kam es am Bischofsplatz in Dresden zu einem Unfall: Ein Transporter krachte gegen eine Oberleitung der Straßenbahn und löste damit ein Verkehrschaos aus. Die Straßenbahnlinie 13 musste aufgrund des Unfalls umgeleitet werden. © Roland Halkasch Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der Laster gegen 16.40 Uhr in der Neustadt unterwegs. Das Fahrzeug war offenbar zu hoch und blieb an der Leitung hängen. Dabei wurde das Kabel nach unten gezogen, ersten Informationen zufolge jedoch nicht beschädigt. Die Reparaturarbeiten laufen. Dresden Unfall Betrunken auf dem Fahrrad: Mann kracht gegen Brückengeländer und verletzt sich schwer Die Dresdner Verkehrsbetriebe reagierten umgehend: Die Linie 13 wurde kurzfristig über den Bahnhof Neustadt und den Albertplatz umgeleitet. Auch die Autos wurden an der Unfallstelle vorbeigeführt. Seit 18.50 Uhr verkehrt die Linie 13 wieder normal. Die Reparaturen an der Oberleitung laufen auf Hochtouren. © Roland Halkasch Der Laster verfing sich in einer Oberleitung und löste damit ein Verkehrschaos aus. © Roland Halkasch Die Polizei ist weiterhin vor Ort. Ob es Verletzte gibt und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

