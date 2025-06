16.06.2025 08:49 6.130 Vollsperrung am Großen Garten: Tödlicher Unfall zwischen Transporter und Motorrad

Am Montagmorgen hat es einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter am Großen Garten in Dresden gegeben.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Montagmorgen kam es auf der Stübelallee am Großen Garten zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter. Alles in Kürze Tödlicher Unfall in Dresden: Motorrad und Transporter kollidieren

Unfall auf Stübelallee am Großen Garten

Motorradfahrer stirbt nach Reanimation

Fahrer des Kleintransporters wird betreut

Stübelallee und Lipsiusstraße vorübergehend gesperrt Mehr anzeigen Ein Rettungswagen am Einsatzort, der Stübelallee am Großen Garten in Dresden. © Feuerwehr Dresden Laut Dresdner Feuerwehr musste ein beteiligter Motorradfahrer infolge des Zusammenpralls reanimiert werden. Später habe man seine Wiederbelebung erfolglos abgebrochen, hieß es. Der Fahrer des Kleintransporters wurde nach den Ereignissen betreut, so eine Meldung bei Threads. Nähere Angaben zum Unfallhergang sowie beteiligten Personen waren am Morgen noch nicht bekannt. Gegen 7.15 Uhr meldete die DVB auf X einen Unfall im Bereich der Haltestelle "Comeniusplatz" auf der Stübelallee und eine Verspätung der Linien 1, 2 und 44. Laut Feuerwehr wurden sowohl Stübelallee als auch Lipsiusstraße nach dem Unfall vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf.

