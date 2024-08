Nach Unfallflucht: Autofahrer kesseln betrunkene Škoda-Lenkerin ein

Dresden - Nachdem eine betrunkene Škoda-Lenkerin (36) in Dresden von einem Unfall flüchtete, entschieden sich gleich mehrere Autofahrer, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, bevor die Polizei eintraf.

Andere Autofahrerin kesselten die 36-Jährige ein, bis die Polizei eintraf. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

Die 36-Jährige war am Mittwoch gegen 21 Uhr mit ihrem Škoda Octavia auf dem Albertplatz in Richtung Albertstraße unterwegs gewesen, als sie kurz vor der Carolinenstraße eine Mercedes C-Klasse seitlich touchierte. Dessen Fahrer (20) war zu diesem Zeitpunkt in dieselbe Richtung gefahren.

Bei dem Unfall entstand ein stattlicher Schaden von rund 10.000 Euro. Statt anzuhalten und sich darum zu kümmern, brauste die Škoda-Lenkerin davon.

Doch die 36-Jährige hatte die Rechnung ohne die anderen Autofahrer gemacht: Am Rathenauplatz kesselten gleich mehrere Zivilisten den Škoda ein und konnten die Frau so bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hatte sie ihr Auto mit mehr als 1,7 Promille gefahren.