Von der Bremse aufs Gas abgerutscht: Rentner rauscht mit Auto in Fluss

Pirna - Eigentlich wollte ein 84-Jähriger am Dienstagvormittag mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz an der Rottwerndorfer Straße in Pirna bloß einparken, doch ein unbeabsichtigter Tritt aufs Gaspedal manövrierte den Wagen den Abhang in Richtung Fluss hinunter.