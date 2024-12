19.12.2024 16:30 9.759 Lkw und Kleinbus kollidieren an A17-Abfahrt: Zwei Verletzte!

Crash in Dresden! Am Mittwochvormittag sind an der A17-Anschlussstelle "Gorbitz" zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Crash in Dresden! Am heutigen Mittwochvormittag sind an der A17-Anschlussstelle "Gorbitz" zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Am Mittwochvormittag krachte es an der A17-Abfahrt "Gorbitz". © Roland Halkasch Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, geschah die Kollision zwischen einem Lkw und einem Kleinbus gegen 11.48 Uhr auf der B173/Kesselsdorfer Straße. Als der Laster-Fahrer (53) nach Verlassen der Autobahn auf die Bundesstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrerin (67) eines VW-Minibusses, wie ein Sprecher der Polizei später am Nachmittag erklärte. Beide Fahrzeugführer wurden infolge des Unfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Dresden Unfall Heftige Kollision in Hellerau: Kind (10) von Auto erfasst! Fotos vom Unfallort zeigen erhebliche Schäden an beiden Fahrzeugen. Es entstand ein großes Schadensbild. © Roland Halkasch Der Verkehr kam stadtauswärts zum Erliegen. © Roland Halkasch Die stadtauswärtige Richtung musste voll gesperrt werden. Es bildete sich ein längerer Stau. Gegen 13.50 Uhr konnte die Fahrbahn schließlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Erstmeldung vom 18. Dezember, 14.58 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 16.30 Uhr.

