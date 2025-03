19.03.2025 14:43 595 Zwei Kinder (7, 10) bei Unfällen in Dresden verletzt

Gleich zwei Unfälle mit Kindern ereigneten sich am Dienstag in Dresden! Sowohl in der Neustadt als auch in Striesen kam es zu Kollisionen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gleich zwei Unfälle mit Kindern ereigneten sich am Dienstag in Dresden! Nahe des Albertplatzes hat sich ein Mädchen (7) am Dienstagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. (Archivfoto) © Steve Schuster Wie die Polizei mitteilte, ist zunächst gegen 7.40 Uhr ein Mädchen (7) in der Neustadt leicht verletzt worden. Die Siebenjährige war an der Bautzner Straße auf dem Fußweg zwischen der Alaunstraße und der Rothenburger Straße unterwegs. Als sie dabei über eine Grundstücksausfahrt lief, wurde sie von einer Radfahrerin (12) angefahren, die aus der Ausfahrt auf die Straße fuhr. Die Siebenjährige stürzte daraufhin und fiel gegen eine weitere Radfahrerin (13), die neben der Zwölfjährigen aus der Ausfahrt rollte. Dresden Unfall Crash mit Straßenbahn: Zwei Hunde im Auto - Streckensperrung! Zu einer weiteren Kollision kam es am Nachmittag in Striesen. Ein Radfahrer (10) wollte auf der Paul-Gerhardt-Straße an der Kreuzung zur Wartburgstraße nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Skoda zusammen. Anschließend krachte das Fahrrad gegen einen Suzuki am Straßenrand. Der Junge musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

