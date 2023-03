Uniklinik Dresden baut Angebot aus: "Können Krebs nicht ausrotten, aber immer besser behandeln"

Die beiden UKD-Ärzte Judith Lohse (r.) und Katharina Egger-Heidrich besprechen mit Patientin Michelle Müller die nächsten Behandlungsschritte. © Sebastian Kahnert/dpa

"Mädchen und Jungen in der Pubertät oder beim Sprung in das Berufsleben befinden sich ohnehin in einer schwierigen Phase. Deshalb brauchen sie eine andere Unterstützung als ältere Patienten", sagte Judith Lohse, UKD-Ärztin für pädiatrische Hämatologie und Onkologie.

Ein Kind, das mit drei Jahren an Leukämie erkranke, könne sich später nicht an die Behandlung erinnern. Doch bei älteren Kindern und Jugendlichen sei oft eine psychosoziale Hilfe erforderlich.

Deshalb geht es in Dresden zunächst darum, spezielle Lotsen für Betroffene zu etablieren - eine Leistung, die sich momentan nur über Spenden finanzieren lässt.

Der Lotse soll während des stationären Aufenthalts und der ambulanten Therapie dem Patienten als Mentor zur Seite stehen, erläuterte Anna Kraft, Sprecherin vom UKD-Zentrum für Tumorerkrankungen.

"Er soll zudem Möglichkeiten für einen regelmäßigen Austausch schaffen, etwa in Form eines Cafés oder bei Bewegungsangeboten für diese Patienten."