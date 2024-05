Absturzgefahr am Blauen Wunder! Jetzt will das Rathaus nachbessern

Dresden - Das hölzerne Geländer auf den neuen Radwegen auf dem Blauen Wunder in Dresden bietet keinen ausreichenden Schutz vor möglichen Unfällen, schützt Radler nicht sicher vor Stürzen ins Tragwerk oder gar in den Abgrund. Darauf hatte Linken-Stadtrat Tilo Wirtz (56) aufmerksam gemacht. Jetzt will das Rathaus nachbessern.